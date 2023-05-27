Пилот самодельного дельтаплана погиб при посадке в Комсомольске-на-Амуре

Пилот самодельного мотодельтаплана поднял аппарат в воздух, но погиб во время неудачного приземления в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет Amur Mash и публикует кадры с места происшествия.

В Комсомольске-на-Амуре мужчина разбился на самодельном мотодельтаплане. Видео © t.me / Amur Mash

66-летний Олег Куценко взлетел на мотодельтаплане, но мягко приземлиться у него не получилось. Судя по кадрам, удар о землю был сильным, дельтаплан буквально распался на части. Мужчина погиб на месте. Скорую и полицию вызвали жители посёлка Победа, которые стали свидетелями трагедии.