Пилот самодельного дельтаплана погиб при посадке в Комсомольске-на-Амуре
Пилот самодельного мотодельтаплана поднял аппарат в воздух, но погиб во время неудачного приземления в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет Amur Mash и публикует кадры с места происшествия.
В Комсомольске-на-Амуре мужчина разбился на самодельном мотодельтаплане. Видео © t.me / Amur Mash
66-летний Олег Куценко взлетел на мотодельтаплане, но мягко приземлиться у него не получилось. Судя по кадрам, удар о землю был сильным, дельтаплан буквально распался на части. Мужчина погиб на месте. Скорую и полицию вызвали жители посёлка Победа, которые стали свидетелями трагедии.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ребёнок запустил самодельный парашют и выпал из окна школы. Он выжил, но получил серьёзные травмы. ЧП произошло, когда в кабинете находились учитель и одноклассники.