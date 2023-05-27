Регион

Уведомления отключены

27 мая, 16:45

Пилот самодельного дельтаплана погиб при посадке в Комсомольске-на-Амуре

Пилот самодельного мотодельтаплана поднял аппарат в воздух, но погиб во время неудачного приземления в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет Amur Mash и публикует кадры с места происшествия.

В Комсомольске-на-Амуре мужчина разбился на самодельном мотодельтаплане. Видео © t.me / Amur Mash

66-летний Олег Куценко взлетел на мотодельтаплане, но мягко приземлиться у него не получилось. Судя по кадрам, удар о землю был сильным, дельтаплан буквально распался на части. Мужчина погиб на месте. Скорую и полицию вызвали жители посёлка Победа, которые стали свидетелями трагедии.

На Верхней Туре школьница погибла при катании на самодельных качелях

На Верхней Туре школьница погибла при катании на самодельных качелях

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ребёнок запустил самодельный парашют и выпал из окна школы. Он выжил, но получил серьёзные травмы. ЧП произошло, когда в кабинете находились учитель и одноклассники.

Обложка ©

Amur Mash

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Хабаровский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров