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6 мая, 16:50

На Верхней Туре школьница погибла при катании на самодельных качелях

В Верхней Туре Свердловской области восьмилетняя девочка погибла, когда каталась на самодельных качелях. О подробностях случившегося рассказал SHOT. По данным телеграм-канала, две верёвки были привязаны к дереву, а школьница сильно раскачалась и перевернулась, в результате чего её шею сдавило.

Погибшая гуляла вместе с подругой, которая попыталась помочь ей выбраться, но не смогла. Напуганная девочка побежала домой звать на помощь бабушку. В этот момент висящего на качелях ребёнка увидела мимо проходящая женщина, которая вызвала скорую. Девочку сняли и увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии, однако спасти не смогли. Сейчас правоохранители проверяют родителей и ищут тех, кто смастерил эти качели.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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