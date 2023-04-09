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9 апреля, 11:32

Танцующий подросток разгромил детскую площадку в центре Екатеринбурга

Неизвестный подросток сломал детскую площадку в центре Екатеринбурга

<p>Сломанная детская площадка в центре Екатеринбурга. Обложка © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/04/09/72205130/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a></p>

Сломанная детская площадка в центре Екатеринбурга. Обложка © E1.ru

В Екатеринбурге ищут подростка, который по неизвестным причинам разнёс детскую площадку. Как пишет E1.ru, акт вандализма произошёл на Авиационной улице в центре города. Судя по опубликованным кадрам, сначала на месте сидели молодые люди, между которыми завязалось что-то вроде танцевального батла.

Неизвестный подросток сломал детскую площадку в Екатеринбурге. Видео © E1.ru

В порыве танца один из них пнул скамейку, из-за чего у неё отлетела спинка. После этого вандал разнёс грибок на песочнице и качели. По словам местного жителя, соседи ухаживают за площадкой.

Сломанная неизвестным подростком детская площадка. Фото © E1.ru

Сломанная неизвестным подростком детская площадка. Фото © E1.ru

"Детская площадка у нас одна на три дома, жители сами её красят, ухаживают. Только вчера песок привезли. Зачем он это сделал, непонятно. Может, под кайфом", рассказал местный житель журналистам.

В городском УМВД заявили, что не получали сообщений о происшествии. Однако сотрудники службы по делам несовершеннолетних проверят данную информацию.

"Сотрудники службы по делам несовершеннолетних проверят опубликованную информацию. Правоохранители напоминают гражданам, что о подобных инцидентах необходимо своевременно сообщать в полицию для принятия оперативных мер к хулиганам", рассказали там.

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Лайф писал, как в подмосковной Балашихе подростки устроили взрыв на детской площадке. По словам очевидцев, они оставили коробку и убежали, после чего раздался громкий хлопок.

Матвей Константинов
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