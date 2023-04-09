Танцующий подросток разгромил детскую площадку в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут подростка, который по неизвестным причинам разнёс детскую площадку. Как пишет E1.ru, акт вандализма произошёл на Авиационной улице в центре города. Судя по опубликованным кадрам, сначала на месте сидели молодые люди, между которыми завязалось что-то вроде танцевального батла.

Неизвестный подросток сломал детскую площадку в Екатеринбурге. Видео © E1.ru

В порыве танца один из них пнул скамейку, из-за чего у неё отлетела спинка. После этого вандал разнёс грибок на песочнице и качели. По словам местного жителя, соседи ухаживают за площадкой.

Сломанная неизвестным подростком детская площадка. Фото © E1.ru

"Детская площадка у нас одна на три дома, жители сами её красят, ухаживают. Только вчера песок привезли. Зачем он это сделал, непонятно. Может, под кайфом", — рассказал местный житель журналистам.

В городском УМВД заявили, что не получали сообщений о происшествии. Однако сотрудники службы по делам несовершеннолетних проверят данную информацию.

"Сотрудники службы по делам несовершеннолетних проверят опубликованную информацию. Правоохранители напоминают гражданам, что о подобных инцидентах необходимо своевременно сообщать в полицию для принятия оперативных мер к хулиганам", — рассказали там.