Два человека оказались в тяжёлом состоянии после обрушения карусели в Оренбурге
Минздрав: 12 человек госпитализировали после ЧП с каруселью в Оренбурге
После обрушения карусели в парке Оренбурга госпитализированы 12 из 20 пострадавших. Об этом заявил глава Минздрава области Татьяна Савинова на видео, которое опубликовал телеграм-канал ведомства.
"Из 20 пострадавших на данный момент 12 госпитализированы и восемь человек пошли на амбулаторное лечение в связи с лёгким характером травм и отсутствием показаний к госпитализации", — сказала она.
Среди 12 госпитализированных шесть детей. По словам Савиновой, в тяжёлом состоянии десятилетний ребёнок, его готовят к операции. Ещё в крайне тяжёлом состоянии 27-летняя женщина, она полностью обследована и находится в реанимации. У пациентки отсроченные показания к оперативному лечению. Кроме того, ещё десять человек находятся в средне-тяжёлом состоянии.
Напомним, в Оренбурге карусель рухнула в момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Согласно изначальным данным, при обрушении карусели пострадало около 20 человек. Возможной причиной ЧП назван сбой в работе аттракциона.
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