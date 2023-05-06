Два человека оказались в тяжёлом состоянии после обрушения карусели в Оренбурге

После обрушения карусели в парке Оренбурга госпитализированы 12 из 20 пострадавших. Об этом заявил глава Минздрава области Татьяна Савинова на видео, которое опубликовал телеграм-канал ведомства.

"Из 20 пострадавших на данный момент 12 госпитализированы и восемь человек пошли на амбулаторное лечение в связи с лёгким характером травм и отсутствием показаний к госпитализации", — сказала она.