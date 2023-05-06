Названа возможная причина обрушения карусели в Оренбурге

Сбой в работе мог привести к обрушению карусели в парке Оренбурга. Такую предварительную версию озвучили в экстренных службах.

"По предварительным данным, к обрушению привёл сбой в работе карусели. Точная причина будет понятна после технической экспертизы", — приводит ТАСС слова источника.

Как сообщалось ранее, карусель рухнула в момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Травмы получили не менее 15 человек, большинство из них дети.