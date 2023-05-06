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6 мая, 13:40

Названа возможная причина обрушения карусели в Оренбурге

Обрушение карусели в Оренбурге могло произойти из-за сбоя в работе

<p>Обрушившаяся карусель в Оренбурге. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pojarnoe_depo/3103" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pojarnoe_depo</a></p>

Обрушившаяся карусель в Оренбурге. Обложка © t.me / pojarnoe_depo

Сбой в работе мог привести к обрушению карусели в парке Оренбурга. Такую предварительную версию озвучили в экстренных службах.

"По предварительным данным, к обрушению привёл сбой в работе карусели. Точная причина будет понятна после технической экспертизы", — приводит ТАСС слова источника.

Как сообщалось ранее, карусель рухнула в момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Травмы получили не менее 15 человек, большинство из них дети.

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Иван Косицын
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