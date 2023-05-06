В Оренбурге рухнула карусель с детьми

В Оренбурге рухнула карусель в момент, когда на ней катались взрослые и дети. Об этом сообщает местное сетевое издание 56orb.ru.

Спасение людей после поломки карусели в Оренбурге. Видео © Telegram / Оренбург

Уточняется, что инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Очевидцы сообщили, что на место происшествия приехали машины МЧС и скорой помощи.

По данным ТАСС, травмировано порядка 15 человек, большинство из них дети.