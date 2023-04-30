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30 апреля, 17:17

В США крыша дома обрушилась на людей во время вечеринки

<p>Последствия обрушения крыши на вечеринке в США. Обложка © <a href="https://www.nbcwashington.com/news/national-international/14-people-hospitalized-after-roof-collapse-near-ohio-state-university/3339041/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NBC4</a></p>

Последствия обрушения крыши на вечеринке в США. Обложка © NBC4

Более 30 человек пострадали при обрушении крыши дома в американском городе Колумбус. Инцидент произошёл во время студенческой вечеринки, сообщает NBC4.

В разгар вечеринки компания молодых людей решила залезть на крышу дома, что и привело к обрушению конструкции. В итоге 14 человек были доставлены в больницу, ещё 20 получили медицинскую помощь на месте. При этом некоторым пострадавшим пришлось провести под завалами несколько часов, так как спасатели не могли до них быстро добраться.

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Ранее Лайф писал, что в Белвидире (США) во время концерта группы Morbid Angel на зрителей рухнула крыша. Это произошло из-за сильнейшего ветра.

Наталья Исакова
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