В США крыша дома обрушилась на людей во время вечеринки

В разгар вечеринки компания молодых людей решила залезть на крышу дома, что и привело к обрушению конструкции. В итоге 14 человек были доставлены в больницу, ещё 20 получили медицинскую помощь на месте. При этом некоторым пострадавшим пришлось провести под завалами несколько часов, так как спасатели не могли до них быстро добраться.