В США крыша дома обрушилась на людей во время вечеринки
Последствия обрушения крыши на вечеринке в США. Обложка © NBC4
Более 30 человек пострадали при обрушении крыши дома в американском городе Колумбус. Инцидент произошёл во время студенческой вечеринки, сообщает NBC4.
В разгар вечеринки компания молодых людей решила залезть на крышу дома, что и привело к обрушению конструкции. В итоге 14 человек были доставлены в больницу, ещё 20 получили медицинскую помощь на месте. При этом некоторым пострадавшим пришлось провести под завалами несколько часов, так как спасатели не могли до них быстро добраться.
Ранее Лайф писал, что в Белвидире (США) во время концерта группы Morbid Angel на зрителей рухнула крыша. Это произошло из-за сильнейшего ветра.