Два жилых дома рухнули со скалы в каньон в американском штате Юта

Два дома одновременно рухнули со скалы в каньон в районе города Дрейпер, штат Юта. Об этом информирует издание Fox13.

За несколько месяцев до обрушения состояние обоих домов было признано аварийным. Утром в день инцидента инженеры заметили, что фундаменты зданий повело. Жителей чудом успели эвакуировать до момента происшествия. Жуткие кадры обрушения домов даже удалось снять на видео.

Обрушившийся в каньон дом в штате Юта. Видео © Twitter / KUTV2news

По данным издания, один из этих домов владельцы купили за 900 тысяч долларов. Однако строительная компания обещала семьям "справедливую компенсацию".