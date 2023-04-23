Два жилых дома рухнули со скалы в каньон в американском штате Юта
Рухнувшие со скалы дома. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drapercityutah
Два дома одновременно рухнули со скалы в каньон в районе города Дрейпер, штат Юта. Об этом информирует издание Fox13.
За несколько месяцев до обрушения состояние обоих домов было признано аварийным. Утром в день инцидента инженеры заметили, что фундаменты зданий повело. Жителей чудом успели эвакуировать до момента происшествия. Жуткие кадры обрушения домов даже удалось снять на видео.
Обрушившийся в каньон дом в штате Юта. Видео © Twitter / KUTV2news
По данным издания, один из этих домов владельцы купили за 900 тысяч долларов. Однако строительная компания обещала семьям "справедливую компенсацию".
Ранее Лайф писал, что в американском Белвидире во время концерта группы Morbid Angel на зрителей рухнула крыша. Это произошло из-за сильнейшего ветра.