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23 апреля, 01:58

Два жилых дома рухнули со скалы в каньон в американском штате Юта

<p>Рухнувшие со скалы дома. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drapercityutah</p>

Рухнувшие со скалы дома. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drapercityutah

Два дома одновременно рухнули со скалы в каньон в районе города Дрейпер, штат Юта. Об этом информирует издание Fox13.

За несколько месяцев до обрушения состояние обоих домов было признано аварийным. Утром в день инцидента инженеры заметили, что фундаменты зданий повело. Жителей чудом успели эвакуировать до момента происшествия. Жуткие кадры обрушения домов даже удалось снять на видео.

Обрушившийся в каньон дом в штате Юта. Видео © Twitter / KUTV2news

В центре Нью-Йорка обрушилась многоуровневая парковка

В центре Нью-Йорка обрушилась многоуровневая парковка

По данным издания, один из этих домов владельцы купили за 900 тысяч долларов. Однако строительная компания обещала семьям "справедливую компенсацию".

Ранее Лайф писал, что в американском Белвидире во время концерта группы Morbid Angel на зрителей рухнула крыша. Это произошло из-за сильнейшего ветра.

Юлия Коновалова
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