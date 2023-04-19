В центре Нью-Йорка обрушилась многоуровневая парковка
На Манхэттене произошло обрушение здания
В Нью-Йорке на Манхэттене обрушилось здание. По данным пожарной службы города, в результате один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщает CBS.
Последствия обрушения парковки в Нью-Йорке. Видео © Twitter / davenewworld_2 / nicksortor
На месте ЧП работают спасатели. На кадрах, которые в соцсетях публикуют местные жители, видно, что обрушилась конструкция с десятками автомобилей. По словам некоторых очевидцев, перед этим они слышали похожий на взрыв звук. При этом сотрудники пожарной службы на месте событий утверждают, что взрыва не было.
Напомним, ранее в Жанаозене (Казахстан) рано утром произошёл взрыв в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме. После хлопка обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров, погибли четыре человека.
Twitter / davenewworld_2 / nicksortor