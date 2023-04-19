В центре Нью-Йорка обрушилась многоуровневая парковка

В Нью-Йорке на Манхэттене обрушилось здание. По данным пожарной службы города, в результате один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщает CBS.

На месте ЧП работают спасатели. На кадрах, которые в соцсетях публикуют местные жители, видно, что обрушилась конструкция с десятками автомобилей. По словам некоторых очевидцев, перед этим они слышали похожий на взрыв звук. При этом сотрудники пожарной службы на месте событий утверждают, что взрыва не было.