КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 21:10

В центре Нью-Йорка обрушилась многоуровневая парковка

На Манхэттене произошло обрушение здания

В Нью-Йорке на Манхэттене обрушилось здание. По данным пожарной службы города, в результате один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщает CBS.

Последствия обрушения парковки в Нью-Йорке. Видео © Twitter / davenewworld_2 / nicksortor

На месте ЧП работают спасатели. На кадрах, которые в соцсетях публикуют местные жители, видно, что обрушилась конструкция с десятками автомобилей. По словам некоторых очевидцев, перед этим они слышали похожий на взрыв звук. При этом сотрудники пожарной службы на месте событий утверждают, что взрыва не было.

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Напомним, ранее в Жанаозене (Казахстан) рано утром произошёл взрыв в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме. После хлопка обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров, погибли четыре человека.

Обложка ©

Twitter / davenewworld_2 / nicksortor

Андрей Григорьев
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