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16 апреля, 13:31
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В Москве 22-этажный дом может развалиться пополам, жильцы в ужасе

В Москве 22-этажный дом может развалиться пополам из-за ошибок при строительстве

<p>В Москве дом треснул пополам. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/50190" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Москве дом треснул пополам. Фото © t.me / SHOT

В Москве 22-этажный дом, построенный двадцать лет назад, разваливается пополам, а застройщик давно исчез со строительного рынка. Жильцы рассказали SHOT о своём затруднительном положении.

В Москве многоэтажка покрылась трещинами, из которых выпадают кирпичи. Видео © t.me / SHOT

Многоэтажка на шоссе Энтузиастов дала две огромные трещины, из которых выпадают кирпичи, поэтому часть фасада весом в 60 тонн может в любой момент обрушиться. Эксперты оценили ремонтные работы в 240 миллионов рублей, но таких средств у ТСЖ попросту нет.

"Мы постоянно ждём, что всё рухнет. И боимся: проснёмся мы в своих постелях или на шоссе Энтузиастов проснёмся под кирпичами, под цементными глыбами", — сказала председатель правления ТСЖ "Энтузиаст" Наталья Поройкова.

Дом построила компания ТУКС-3, но уже семь лет она находится в процессе банкротства. А значит, претензии предъявить некому, хотя жильцы уверены — здание возводилось с нарушениями. Всего в высотке проживает около 500 человек, все они надеются на помощь профильных ведомств.

В Златоусте фура пробила дыру в многоэтажке

В Златоусте фура пробила дыру в многоэтажке

Ранее сообщалось, что во Владимирской области в реку рухнул располагавшийся на берегу частный дом. Момент падения удалось заснять очевидцам, которые поделились шокирующими кадрами в соцсетях.

Татьяна Миссуми
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