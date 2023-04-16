В Москве 22-этажный дом может развалиться пополам, жильцы в ужасе

В Москве 22-этажный дом, построенный двадцать лет назад, разваливается пополам, а застройщик давно исчез со строительного рынка. Жильцы рассказали SHOT о своём затруднительном положении.

В Москве многоэтажка покрылась трещинами, из которых выпадают кирпичи. Видео © t.me / SHOT

Многоэтажка на шоссе Энтузиастов дала две огромные трещины, из которых выпадают кирпичи, поэтому часть фасада весом в 60 тонн может в любой момент обрушиться. Эксперты оценили ремонтные работы в 240 миллионов рублей, но таких средств у ТСЖ попросту нет.

"Мы постоянно ждём, что всё рухнет. И боимся: проснёмся мы в своих постелях или на шоссе Энтузиастов проснёмся под кирпичами, под цементными глыбами", — сказала председатель правления ТСЖ "Энтузиаст" Наталья Поройкова.

Дом построила компания ТУКС-3, но уже семь лет она находится в процессе банкротства. А значит, претензии предъявить некому, хотя жильцы уверены — здание возводилось с нарушениями. Всего в высотке проживает около 500 человек, все они надеются на помощь профильных ведомств.