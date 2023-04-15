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15 апреля, 14:32

Частный дом рухнул в реку во Владимирской области

Во Владимирской области в реку рухнул стоявший на берегу частный дом

Во Владимирской области в реку рухнул располагавшийся на берегу частный дом. Момент падения удалось заснять очевидцам, которые поделились шокирующими кадрами в соцсетях.

Во Владимирской области в реку рухнул стоявший на берегу нежилой частный дом. Видео © VK / Инцидент Владимир

Всё произошло 13 апреля в деревне Елино Меленковского района. Судя по кадрам, берег, на котором находилось здание, сильно размыло. Причём дом какое-то время находился в буквально подвешенном состоянии, пока вовсе не разрушился и не рухнул в воду.

"Как я вовремя-то! Эх, жалко..." — говорит автор видео, который подоспел прямо к началу падения здания.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, это нежилой дом, который был построен с нарушением, прямо в русле реки. По данным ведомства, пострадавших нет, а спасатели к инциденту не привлекались.

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Ранее Лайф показывал момент обрушения многоэтажки в турецком городе Шанлыурфа. Здание оказалось сильно повреждено в результате мощнейшего землетрясения, которое произошло ещё в начале февраля.

Обложка ©

VK / Инцидент Владимир

Николь Вербер
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