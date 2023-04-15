Частный дом рухнул в реку во Владимирской области

Во Владимирской области в реку рухнул располагавшийся на берегу частный дом. Момент падения удалось заснять очевидцам, которые поделились шокирующими кадрами в соцсетях.

Во Владимирской области в реку рухнул стоявший на берегу нежилой частный дом. Видео © VK / Инцидент Владимир

Всё произошло 13 апреля в деревне Елино Меленковского района. Судя по кадрам, берег, на котором находилось здание, сильно размыло. Причём дом какое-то время находился в буквально подвешенном состоянии, пока вовсе не разрушился и не рухнул в воду.

"Как я вовремя-то! Эх, жалко..." — говорит автор видео, который подоспел прямо к началу падения здания.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, это нежилой дом, который был построен с нарушением, прямо в русле реки. По данным ведомства, пострадавших нет, а спасатели к инциденту не привлекались.