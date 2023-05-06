В Челябинске феминистка предложила унизить её, и нашлось много желающих

В Челябинске задержали феминистку, которая устроила несогласованную акцию в парке. Девушка предложила людям показать своё отношение к движению защиты прав женщин — она предложила или нарисовать ей сердечко в знак поддержки или унизить её в обратном случае.

Феминистка устроила акцию в Челябинске. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, участница акции стояла с плакатом с надписью: "Покажи отношение своего народа к феминизму". Она предложила либо поддержать её, либо выразить негатив и облить молоком, клеем или разбить о голову яйца. "Реквизит" для этого она принесла сама.

Социальный эксперимент привёл к тому, что большинство прохожих разбивало о феминистку яйца. Люди были недовольны происходящим, некоторые предложили вместо этого провести акцию с портретами ветеранов, поскольку скоро 9 Мая. Акцию феминистки завершили сотрудники полиции, которых в парк вызвали охранники.