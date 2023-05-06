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6 мая, 07:34

В Челябинске феминистка предложила унизить её, и нашлось много желающих

В Челябинске задержали феминистку за акцию с плакатом и яйцами в парке

В Челябинске задержали феминистку, которая устроила несогласованную акцию в парке. Девушка предложила людям показать своё отношение к движению защиты прав женщин — она предложила или нарисовать ей сердечко в знак поддержки или унизить её в обратном случае.

Феминистка устроила акцию в Челябинске. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, участница акции стояла с плакатом с надписью: "Покажи отношение своего народа к феминизму". Она предложила либо поддержать её, либо выразить негатив и облить молоком, клеем или разбить о голову яйца. "Реквизит" для этого она принесла сама.

Социальный эксперимент привёл к тому, что большинство прохожих разбивало о феминистку яйца. Люди были недовольны происходящим, некоторые предложили вместо этого провести акцию с портретами ветеранов, поскольку скоро 9 Мая. Акцию феминистки завершили сотрудники полиции, которых в парк вызвали охранники.

В Москве состоится акция "Улицы героев" с 6 по 8 мая

В Москве состоится акция "Улицы героев" с 6 по 8 мая

Ранее писательница и феминистка Мария Арбатова заявила о том, что желание опорочить феминизм и приравнять его к экстремизму недопустимо, так как это унижает россиянок.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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