Идею приравнять феминисток к экстремистам сочли "плевком в лицо" россиянкам

Желание опорочить феминизм и приравнять его к экстремизму недопустимо, так как это унижает россиянок. Такое мнение озвучила "Газете.ru" писательница и феминистка Мария Арбатова, комментируя инициативу депутата ГД РФ Олега Матвейчева.

"Даже женщины, которые не называют себя феминистками в России, всё равно предпочитают получать равную зарплату с мужчинами, иметь равные права при попадании во власть, при выборе профессии, при проблемах на трудовом рынке. Я считаю абсолютно недопустимыми подобные заявления, которые просто плюют в лицо российским женщинам", — пояснила она.