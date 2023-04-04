Идею приравнять феминисток к экстремистам сочли "плевком в лицо" россиянкам
Писательница Арбатова назвала "плевком в лицо женщинам" идею запретить феминизм
Желание опорочить феминизм и приравнять его к экстремизму недопустимо, так как это унижает россиянок. Такое мнение озвучила "Газете.ru" писательница и феминистка Мария Арбатова, комментируя инициативу депутата ГД РФ Олега Матвейчева.
"Даже женщины, которые не называют себя феминистками в России, всё равно предпочитают получать равную зарплату с мужчинами, иметь равные права при попадании во власть, при выборе профессии, при проблемах на трудовом рынке. Я считаю абсолютно недопустимыми подобные заявления, которые просто плюют в лицо российским женщинам", — пояснила она.
Арбатова сочла предлагаемый законопроект "нелепым" и противоречащим Конституции РФ, а также заявила, что парламентарий "не там ищет врагов". Она отметила, что феминисток не нужно путать с радикальными молодёжными движениями, которые действительно опасны, или с чайлдфри. Женские объединения в России — "базовая часть жизни общества и борьбы за права человека", подчеркнула писательница. Арбатова призвала известных женщин-политиков дать оценку инициативе Матвейчева.
По мнению Матвейчева, в России феминизм может стать почвой "для экстремистских действий". Депутат полагает, что это отражает пример Дарьи Треповой, которая устроила теракт в Петербурге 2 апреля. Она подарила статуэтку со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому. При взрыве журналист погиб. Пострадало 40 человек. Треповой предъявлено обвинение в теракте, который курировали с Украины. Она известна в феминистском сообществе под прозвищем Даша Тыковка, где занималась продвижением антироссийской позиции.
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