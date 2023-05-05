В Москве состоится акция "Улицы героев" с 6 по 8 мая

Волонтёры проведут акцию "Улицы героев", которая запланирована с 6 по 8 мая в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодёжной политики.

"С 6 по 8 мая на улицах города волонтёры Москвы и активисты молодёжного сообщества "STOлица" будут раздавать жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. На этих улицах и состоится сама акция", — уточняется в заявлении.

В стилизованных письмах-треугольниках будет напечатана информация о легендарных героях Великой Отечественной войны. Так москвичи смогут узнать, почему улицы названы их именами. В городе откроют свыше 20 точек, где можно будет получить "письмо". Всего их напечатают более пятидесяти тысяч штук.