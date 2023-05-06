Три человека в тяжёлом состоянии после обрушения карусели в Оренбурге

При обрушении карусели в парке Оренбурга пострадало около 20 человек, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По данным Минздрава РФ, с места ЧП на аттракционе госпитализировали 15 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.