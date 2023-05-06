Регион

Уведомления отключены

6 мая, 13:52

Три человека в тяжёлом состоянии после обрушения карусели в Оренбурге

МВД: При обрушении карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек

<p>Оказание помощи пострадавшим при обрушении карусели в Оренбурге. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pojarnoe_depo/3103" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pojarnoe_depo</a></p>

Оказание помощи пострадавшим при обрушении карусели в Оренбурге. Обложка © t.me / pojarnoe_depo

При обрушении карусели в парке Оренбурга пострадало около 20 человек, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По данным Минздрава РФ, с места ЧП на аттракционе госпитализировали 15 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.

Названа возможная причина обрушения карусели в Оренбурге

Названа возможная причина обрушения карусели в Оренбурге

Как сообщалось ранее, карусель рухнула в момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно.

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров