Три человека в тяжёлом состоянии после обрушения карусели в Оренбурге
МВД: При обрушении карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Оказание помощи пострадавшим при обрушении карусели в Оренбурге. Обложка © t.me / pojarnoe_depo
При обрушении карусели в парке Оренбурга пострадало около 20 человек, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
По данным Минздрава РФ, с места ЧП на аттракционе госпитализировали 15 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.
Как сообщалось ранее, карусель рухнула в момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно.