Момент обрушения карусели с детьми в парке Оренбурга попал на видео

При обрушении карусели в парке Оренбурга пострадали 12 детей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT , опубликовавший момент падения аттракциона.

На кадрах видно, что в один момент карусель рухнула, люди начали кричать. По последним данным, пострадало около 20 человек. Десятилетний ребёнок и женщина в возрасте 27 лет сейчас находятся в тяжёлом состоянии.