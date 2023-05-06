Момент обрушения карусели с детьми в парке Оренбурга попал на видео
При обрушении карусели в парке Оренбурга пострадали 12 детей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, опубликовавший момент падения аттракциона.
Момент обрушения карусели в Оренбурге. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что в один момент карусель рухнула, люди начали кричать. По последним данным, пострадало около 20 человек. Десятилетний ребёнок и женщина в возрасте 27 лет сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, в Оренбурге карусель рухнула в момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Согласно изначальным данным, при обрушении карусели пострадало около 20 человек.
Telegram / SHOT