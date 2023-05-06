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6 мая, 14:55

Момент обрушения карусели с детьми в парке Оренбурга попал на видео

При обрушении карусели в парке Оренбурга пострадали 12 детей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, опубликовавший момент падения аттракциона.

Момент обрушения карусели в Оренбурге. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что в один момент карусель рухнула, люди начали кричать. По последним данным, пострадало около 20 человек. Десятилетний ребёнок и женщина в возрасте 27 лет сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

Названа возможная причина обрушения карусели в Оренбурге

Названа возможная причина обрушения карусели в Оренбурге

Напомним, в Оренбурге карусель рухнула в момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Согласно изначальным данным, при обрушении карусели пострадало около 20 человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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