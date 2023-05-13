У границы с Россией в Литве упал легкомоторный самолёт

Легкомоторный самолёт разбился в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы. Об этом сообщил департамент местной полиции.

Воздушное судно потерпело крушение в окрестностях деревни Наукаймис. Местные жители вытащили из-под обломков самолёта тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства падения самолёта.