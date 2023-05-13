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13 мая, 14:11

У границы с Россией в Литве упал легкомоторный самолёт

В граничащем с РФ Юрбаркском районе Литвы разбился легкомоторный самолёт

Легкомоторный самолёт разбился в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы. Об этом сообщил департамент местной полиции.

Воздушное судно потерпело крушение в окрестностях деревни Наукаймис. Местные жители вытащили из-под обломков самолёта тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства падения самолёта.

Момент крушения американского F-16 в Южной Корее попал на видео

Момент крушения американского F-16 в Южной Корее попал на видео

Ранее Лайф писал, что американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее. Самолёт разбился во время тренировочного полёта.

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Иван Косицын
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