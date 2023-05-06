Американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полёта в Южной Корее

Американский военный истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на южнокорейское командование ВВС США.

"Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полёта в субботу недалеко от крупной военной базы США в Южной Корее", — говорится в публикации.