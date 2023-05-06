Американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полёта в Южной Корее
CNN: Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее
Американский военный истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на южнокорейское командование ВВС США.
"Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полёта в субботу недалеко от крупной военной базы США в Южной Корее", — говорится в публикации.
Разбился самолёт в сельской местности рядом с авиабазой Осан. Пилот истребителя катапультировался, его госпитализировали. Жертв среди мирных жителей нет. Губернатор провинции Кёнгидо, где произошло крушение, сообщил, что на место инцидента направлена пожарная служба для ликвидации возникшего возгорания. Теперь по факту произошедшего проводится расследование.
Ранее два американских военных вертолёта АН-64 Apache потерпели крушение в штате Аляска, возвращаясь с тренировочного вылета. Погибли трое военнослужащих. Также ещё девять жизней унесло столкновение двух вертолётов Black Hawk, которые участвовали в учениях в штате Кентукки.
Wikipedia / Sgt. Andy Dunaway