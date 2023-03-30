Девять военных погибли при столкновении в небе двух вертолётов Black Hawk в США

Как минимум девять американских военнослужащих погибли в результате столкновения двух вертолётов во время учений в США. Об этом сообщает телеканал ABC.

Полицейский кордон на пути к месту крушения вертолётов. Фото © Twitter / Castanet Kamloops

Лётчики вертолётов Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США выполняли плановый тренировочный полёт в округе Тригг в штате Кентукки. По неизвестной пока причине машины столкнулись в воздухе, что привело к гибели экипажей. Место крушения оцеплено, дороги к нему перекрыты.