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30 марта, 14:25

Девять военных погибли при столкновении в небе двух вертолётов Black Hawk в США

АВС: Девять военных погибли из-за столкновения вертолётов Black Hawk в ходе учений в США

Как минимум девять американских военнослужащих погибли в результате столкновения двух вертолётов во время учений в США. Об этом сообщает телеканал ABC.

Полицейский кордон на пути к месту крушения вертолётов. Фото © Twitter / Castanet Kamloops

Полицейский кордон на пути к месту крушения вертолётов. Фото © Twitter / Castanet Kamloops

Лётчики вертолётов Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США выполняли плановый тренировочный полёт в округе Тригг в штате Кентукки. По неизвестной пока причине машины столкнулись в воздухе, что привело к гибели экипажей. Место крушения оцеплено, дороги к нему перекрыты.

В Колумбии военный вертолёт рухнул камнем в джунгли

В Колумбии военный вертолёт рухнул камнем в джунгли

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама потерпел крушение военный вертолёт UH-60 Black Hawk. Инцидент произошёл недалеко от города Хантсвилл. Никто из находившихся на борту не выжил.

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Татьяна Миссуми
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