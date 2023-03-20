В Колумбии военный вертолёт рухнул камнем в джунгли
В Колумбии разбился военный вертолёт
В Колумбии потерпел крушение вертолёт Национальной армии. Об этом сообщает местное издание El Tiempo. В Сети опубликовано видео с падением машины.
Крушение военного вертолёта в Колумбии. Видео © Twitter / Lagaceta5
В оборонном ведомстве журналистам подтвердили факт крушения вертолёта. Там рассказали, что борт использовался для снабжения солдат. На месте крушения найдены тела двух погибших, ведётся поиск ещё двух — они могли выпасть из вертолёта.
Как видно на снятых очевидцами кадрах, борт перед падением сильно закрутило, он рухнул за несколько секунд, а затем загорелся.
Чудо на льду: Ми-8 разорвало пополам при падении на озеро под Мурманском, но пассажиры отделались испугом
Почти ровно месяц назад военный вертолёт разбился в США — это был UH-60 Black Hawk. Инцидент произошёл недалеко от города Хантсвилл в Алабаме.