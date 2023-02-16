В США потерпел крушение военный вертолёт, все люди на борту погибли

В американском штате Алабама потерпел крушение военный вертолёт UH-60 Black Hawk. Инцидент произошёл недалеко от города Хантсвилл, сообщает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев.

В США разбился военный вертолёт. Видео © Twitter / TheInsiderPaper, sentdefender

По данным канала, воздушное судно упало на шоссе в районе Харвест, при этом автомобили не пострадали. После удара о землю вертолёт охватило пламя. Очевидцы публикуют кадры, на которых видно, что с места крушения поднимается густой чёрный дым. Спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Согласно информации местных медицинских служб, в результате авиакатастрофы никто не выжил. При этом пока не установлено, сколько точно человек было на борту. По предварительным данным, в вертолёте находилось шесть человек.