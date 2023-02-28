Чудо на льду: Ми-8 разорвало пополам при падении на озеро под Мурманском, но пассажиры отделались испугом

При крушении вертолёта Ми-8 в Мурманской области никто не пострадал, спасатели уже доставили находившихся на борту в ближайшее село — трёх членов экипажа и шестерых пассажиров. Об этом рассказали в МЧС по региону.

"В 15:01 (мск) в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по Системе "112" поступило сообщение о жёсткой посадке вертолёта, следовавшего рейсом село Краснощелье – село Ловозеро", — уточнили в ведомстве.

По данным источника Лайфа, борт принадлежит АО "Вологодское авиационное предприятие", он не долетел трёх километров до пункта назначения, упав на замёрзшее озеро. Среди пассажиров также была мать с двухлетним ребёнком, их уже забрали родственники с места крушения. Предварительной причиной аварии называется непогода и снежный вихрь.