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28 февраля, 13:51

Чудо на льду: Ми-8 разорвало пополам при падении на озеро под Мурманском, но пассажиры отделались испугом

При крушении вертолёта Ми-8 под Мурманском никто не пострадал

<p>Ми-8 под Мурманском рухнул при посадке. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mchs_murmansk/3523" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Мурманск</a></p>

Ми-8 под Мурманском рухнул при посадке. Фото © t.me / МЧС Мурманск

При крушении вертолёта Ми-8 в Мурманской области никто не пострадал, спасатели уже доставили находившихся на борту в ближайшее село — трёх членов экипажа и шестерых пассажиров. Об этом рассказали в МЧС по региону.

"В 15:01 (мск) в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по Системе "112" поступило сообщение о жёсткой посадке вертолёта, следовавшего рейсом село Краснощелье – село Ловозеро", — уточнили в ведомстве.

По данным источника Лайфа, борт принадлежит АО "Вологодское авиационное предприятие", он не долетел трёх километров до пункта назначения, упав на замёрзшее озеро. Среди пассажиров также была мать с двухлетним ребёнком, их уже забрали родственники с места крушения. Предварительной причиной аварии называется непогода и снежный вихрь.

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Напомним, в Мурманской области при заходе на посадку потерпел крушение вертолёт. Предположительно, сильная пурга стала причиной случившегося.

Татьяна Миссуми
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