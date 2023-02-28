Вертолёт упал при заходе на посадку под Мурманском

В трёх километрах от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось восемь человек. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. ЧП произошло при заходе на посадку. Информация о состоянии пассажиров и пилотов уточняется. По предварительным данным, ранено четверо.