Вертолёт упал при заходе на посадку под Мурманском
В трёх километрах от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось восемь человек. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. ЧП произошло при заходе на посадку. Информация о состоянии пассажиров и пилотов уточняется. По предварительным данным, ранено четверо.
"В качестве версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники", — уточнил собеседник агентства.
В свою очередь Mash уточняет, что борт принадлежал компании АО "Вологодское авиационное предприятие" и возвращался в Ловозеро из села Краснощелье. По данным телеграмм-канала, всё произошло из-за сильной пурги. На место прибыли спасатели на снегоходах.
Ранее в Кузбассе один человек погиб во время аварийной посадки вертолёта Ми-8. Лайф публиковал видео с моментом крушения винтокрылой машины.
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