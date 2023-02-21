Опубликовано видео с моментом крушения вертолёта со сноубордистами в Кузбассе

Телеграм-канал SHOT публикует видео с моментом крушения вертолёта "АС 350 Еврокоптер" в Кемеровской области, в результате которого погиб один человек.

На кадрах видно, как воздушное судно снижается, снег поднимается в воздух, а затем слышится сильный треск.

Момент крушения вертолёта со сноубордистами в Кузбассе. Видео © SHOT