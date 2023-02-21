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21 февраля, 07:34

Опубликовано видео с моментом крушения вертолёта со сноубордистами в Кузбассе

Телеграм-канал SHOT публикует видео с моментом крушения вертолёта "АС 350 Еврокоптер" в Кемеровской области, в результате которого погиб один человек.

На кадрах видно, как воздушное судно снижается, снег поднимается в воздух, а затем слышится сильный треск.

Момент крушения вертолёта со сноубордистами в Кузбассе. Видео © SHOT

Напомним, накануне в Кузбассе возле горы Топхан потерпел крушение частный вертолёт. На борту AS 350 находились пилот и пять сноубордистов. В результате один пассажир погиб, командир воздушного судна травмирован, а остальные от госпитализации отказались.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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