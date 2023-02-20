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20 февраля, 09:08

На борту аварийно севшего в горах Кузбасса вертолёта находились сноубордисты

На борту вертолёта AS 350, совершившего жёсткую посадку в Кузбассе, находились пилот и пять сноубордистов. Об этом сообщил начальник координационного центра поиска и спасения Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

"На борту находились один командир воздушного судна и пятеро пассажиров. Всего шесть человек. Один пассажир погиб, командир воздушного судна травмирован, остальные от госпитализации отказались", — приводит слова Дрегера ТАСС.

По его словам, вертолёт поднимал сноубордистов на гору Топхан, откуда затем они должны были спуститься.

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Врачи прооперировали выжившего при крушении вертолёта Robinson на Сахалине

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило по факту жёсткой посадки уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, о крушении воздушного судна стало известно сегодня утром. Ранее сообщалось, что речь идёт о вертолёте Ми-8.

Обложка ©

Getty Images / Joel Ryan

Никита Никонов
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