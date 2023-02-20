На борту аварийно севшего в горах Кузбасса вертолёта находились сноубордисты

На борту вертолёта AS 350, совершившего жёсткую посадку в Кузбассе, находились пилот и пять сноубордистов. Об этом сообщил начальник координационного центра поиска и спасения Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

"На борту находились один командир воздушного судна и пятеро пассажиров. Всего шесть человек. Один пассажир погиб, командир воздушного судна травмирован, остальные от госпитализации отказались", — приводит слова Дрегера ТАСС.

По его словам, вертолёт поднимал сноубордистов на гору Топхан, откуда затем они должны были спуститься.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило по факту жёсткой посадки уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека".