Врачи прооперировали выжившего при крушении вертолёта Robinson на Сахалине
Медики прооперировали мужчину, который выжил при катастрофе вертолёта Robinson на Сахалине, сейчас он находится под наблюдением врачей. Об этом РИА "Новости" сообщили в Минздраве региона.
"Мужчине, которого в пятницу госпитализировали после аварии вертолёта на Сахалине, провели операцию. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое", — заявили агентству в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине. На его борту находилось пять человек. Жертвами катастрофы стали пилот и пассажир.
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