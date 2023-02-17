На Сахалине разбился вертолёт Robinson с пятью людьми на борту
В Сахалинской области разбился вертолёт Robinson, на борту которого было четыре пассажира и пилот. Инцидент произошёл северо-восточнее горы Красная. Об этом сообщает SHOT.
Согласно опубликованной информации, предварительной причиной ЧП называется плохая видимость. К счастью, обошлось без погибших. Все находившиеся на борту люди получили тяжёлые травмы, к месту происшествия вылетели спасатели.
Ранее Лайф писал, что в США потерпел крушение военный вертолёт. Инцидент произошёл недалеко от города Хантсвилла в штате Алабама. Все люди на борту погибли.
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