На Сахалине разбился вертолёт Robinson с пятью людьми на борту

В Сахалинской области разбился вертолёт Robinson, на борту которого было четыре пассажира и пилот. Инцидент произошёл северо-восточнее горы Красная. Об этом сообщает SHOT.

Согласно опубликованной информации, предварительной причиной ЧП называется плохая видимость. К счастью, обошлось без погибших. Все находившиеся на борту люди получили тяжёлые травмы, к месту происшествия вылетели спасатели.