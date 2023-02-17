Погибшая пассажирка вертолёта Robinson летела с мужем на Сахалин отмечать день рождения

Пассажирка, которая сегодня погибла при аварийной посадке вертолёта Robinson на Сахалине, прилетела на остров отмечать день рождения. Об этом пишет Amur Mash.

По данным телеграм-канала, 34-летняя Дарья летела вместе с 39-летним супругом из Хабаровска. Мужчине удалось выжить, сейчас он находится в Сахалинской областной клинической больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Также при аварийной посадке погиб пилот воздушного судна.