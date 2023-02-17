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17 февраля, 10:08

Погибшая пассажирка вертолёта Robinson летела с мужем на Сахалин отмечать день рождения

<p>Погибшая Дарья и её супруг. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/amur_mash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amur Mash</a></p>

Погибшая Дарья и её супруг. Обложка © Telegram / Amur Mash

Пассажирка, которая сегодня погибла при аварийной посадке вертолёта Robinson на Сахалине, прилетела на остров отмечать день рождения. Об этом пишет Amur Mash.

По данным телеграм-канала, 34-летняя Дарья летела вместе с 39-летним супругом из Хабаровска. Мужчине удалось выжить, сейчас он находится в Сахалинской областной клинической больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Также при аварийной посадке погиб пилот воздушного судна.

Два человека погибли при аварийной посадке вертолёта Robinson на Сахалине

Два человека погибли при аварийной посадке вертолёта Robinson на Сахалине

Как уже сообщал Лайф, вертолёт Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине. На его борту находилось пять человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, могла стать плохая видимость.

Наталья Исакова
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