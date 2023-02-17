Погибшая пассажирка вертолёта Robinson летела с мужем на Сахалин отмечать день рождения
Погибшая Дарья и её супруг. Обложка © Telegram / Amur Mash
Пассажирка, которая сегодня погибла при аварийной посадке вертолёта Robinson на Сахалине, прилетела на остров отмечать день рождения. Об этом пишет Amur Mash.
По данным телеграм-канала, 34-летняя Дарья летела вместе с 39-летним супругом из Хабаровска. Мужчине удалось выжить, сейчас он находится в Сахалинской областной клинической больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Также при аварийной посадке погиб пилот воздушного судна.
Как уже сообщал Лайф, вертолёт Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине. На его борту находилось пять человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, могла стать плохая видимость.