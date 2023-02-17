Два человека погибли при аварийной посадке вертолёта Robinson на Сахалине
На месте крушения вертолёта Robinson в Сахалинской области обнаружены тела двух погибших — это пилот и один из пассажиров, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Спасатели летят к месту крушения вертолёта Robinson на Сахалине. Видео © Telegram / SHOT
Скончались они ещё до прилёта спасателей от полученных в результате аварийной посадки травм. В МЧС уже официально подтвердили, что жертвами ЧП стали два человека, ещё один был эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска.
Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине. На его борту находилось пять человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, могла стать плохая видимость.
T.me / SHOT