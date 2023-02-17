Два человека погибли при аварийной посадке вертолёта Robinson на Сахалине

На месте крушения вертолёта Robinson в Сахалинской области обнаружены тела двух погибших — это пилот и один из пассажиров, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Спасатели летят к месту крушения вертолёта Robinson на Сахалине. Видео © Telegram / SHOT

Скончались они ещё до прилёта спасателей от полученных в результате аварийной посадки травм. В МЧС уже официально подтвердили, что жертвами ЧП стали два человека, ещё один был эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска.