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17 февраля, 08:22

Два человека погибли при аварийной посадке вертолёта Robinson на Сахалине

На месте крушения вертолёта Robinson в Сахалинской области обнаружены тела двух погибших — это пилот и один из пассажиров, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Спасатели летят к месту крушения вертолёта Robinson на Сахалине. Видео © Telegram / SHOT

Скончались они ещё до прилёта спасателей от полученных в результате аварийной посадки травм. В МЧС уже официально подтвердили, что жертвами ЧП стали два человека, ещё один был эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска.

Спасатели нашли место крушения вертолёта на Сахалине, но не нашли всех пассажиров

Спасатели нашли место крушения вертолёта на Сахалине, но не нашли всех пассажиров

Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине. На его борту находилось пять человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, могла стать плохая видимость.

Обложка ©

T.me / SHOT

Артур Белкин
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