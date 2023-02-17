Спасатели нашли место крушения вертолёта на Сахалине, но не нашли всех пассажиров

Спасатели обнаружили место крушения вертолёта Robinson на Сахалине. Об этом сообщает SHOT. Один из пострадавших уже эвакуирован. Ещё двум оказывается помощь на месте, их готовят к транспортировке. Судьба ещё двоих людей пока не известна.

После крушения с места передавали, что выжили все пять человек, находившихся на борту, однако прибывший поисковый отряд обнаружил только троих.