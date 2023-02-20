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20 февраля, 07:41

В Кузбассе один человек погиб во время аварийной посадки Ми-8

В Кемеровской области возле горы Топхан потерпел крушение частный вертолёт Ми-8, в результате один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку частный вертолёт Ми-8. На борту находилось десять человек. В результате один человек погиб, ещё один пострадал", — рассказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что на Сахалине вертолёт Robinson разбился у пика Чехова. На его борту находилось пять человек. Жертвами трагедии стали пилот и пассажирка, которая прилетела на остров отмечать день рождения.

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ТАСС / Роман Пименов

Татьяна Миссуми
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