В Кузбассе один человек погиб во время аварийной посадки Ми-8
В Кемеровской области возле горы Топхан потерпел крушение частный вертолёт Ми-8, в результате один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку частный вертолёт Ми-8. На борту находилось десять человек. В результате один человек погиб, ещё один пострадал", — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на Сахалине вертолёт Robinson разбился у пика Чехова. На его борту находилось пять человек. Жертвами трагедии стали пилот и пассажирка, которая прилетела на остров отмечать день рождения.
ТАСС / Роман Пименов