Самолёт авиакомпании "Россия" аварийно сел в Красноярске из-за разгерметизации салона

Самолёт авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиакомпании "Россия" Boeing 737, следовавшее сообщением Сочи – Красноярск, совершило аварийную посадку в аэропорту в города Красноярска по причине разгерметизации салона воздушного судна", — сообщили в СК.