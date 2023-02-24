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24 февраля, 08:23

Самолёт авиакомпании "Россия" аварийно сел в Красноярске из-за разгерметизации салона

Самолёт авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиакомпании "Россия" Boeing 737, следовавшее сообщением Сочи – Красноярск, совершило аварийную посадку в аэропорту в города Красноярска по причине разгерметизации салона воздушного судна", — сообщили в СК.

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На борту самолёта находилось 167 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетний, а также восемь членов экипажа. Посадка прошла благополучно, предварительно, пострадавших нет. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Ранее в Кузбассе один человек погиб во время аварийной посадки вертолёта Ми-8. Лайф публиковал видео с моментом крушения винтокрылой машины.

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ТАСС / Марина Лысцева

Никита Никонов
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