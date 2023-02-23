Советник министра спорта Ирана погиб в результате крушения вертолёта
Вертолёт с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение во время посадки
В иранском городе Бафт потерпел крушение вертолёт, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на очевидцев.
"Вертолёт приземлился один раз, затем взлетел, а во второй раз рухнул, причина аварии выясняется", — приводятся слова одного из очевидцев происшествия.
В результате аварии 16 человек госпитализировали. Сам министр спорта чувствует себя хорошо, у него лёгкие травмы, но чиновник вместе с остальными был доставлен в больницу. Серьёзные ранения получили два его товарища. По последним данным, в результате крушения погиб советник главы министра спорта Ирана. Кроме того, на борту, как оказалось, ещё были гендиректор по делам спорта и молодёжи провинции Керман и представитель Бафта в парламенте, а также группа депутатов и должностных лиц Минспорта.
Ранее в Кузбассе возле горы Топхан потерпел крушение частный вертолёт. На борту AS 350 находились пилот и пять сноубордистов. В результате один пассажир погиб, командир воздушного судна травмирован, а остальные от госпитализации отказались. Опубликовано видео с моментом крушения вертолёта со сноубордистами в Кузбассе.
Twitter / alsyaaq