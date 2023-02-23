Советник министра спорта Ирана погиб в результате крушения вертолёта

"Вертолёт приземлился один раз, затем взлетел, а во второй раз рухнул, причина аварии выясняется", — приводятся слова одного из очевидцев происшествия.

В результате аварии 16 человек госпитализировали. Сам министр спорта чувствует себя хорошо, у него лёгкие травмы, но чиновник вместе с остальными был доставлен в больницу. Серьёзные ранения получили два его товарища. По последним данным, в результате крушения погиб советник главы министра спорта Ирана. Кроме того, на борту, как оказалось, ещё были гендиректор по делам спорта и молодёжи провинции Керман и представитель Бафта в парламенте, а также группа депутатов и должностных лиц Минспорта.