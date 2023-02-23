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23 февраля, 13:51

Советник министра спорта Ирана погиб в результате крушения вертолёта

Вертолёт с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение во время посадки

В иранском городе Бафт потерпел крушение вертолёт, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на очевидцев.

  • Крушение вертолёта в Иране. Фото © Twitter / alsyaaq
    Крушение вертолёта в Иране. Фото © Twitter / alsyaaq
  • Крушение вертолёта в Иране. Фото © Twitter / alsyaaq
    Крушение вертолёта в Иране. Фото © Twitter / alsyaaq
  • Крушение вертолёта в Иране. Фото © Twitter / alsyaaq
    Крушение вертолёта в Иране. Фото © Twitter / alsyaaq

Крушение вертолёта в Иране. Фото © Twitter / alsyaaq

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"Вертолёт приземлился один раз, затем взлетел, а во второй раз рухнул, причина аварии выясняется", — приводятся слова одного из очевидцев происшествия.

В результате аварии 16 человек госпитализировали. Сам министр спорта чувствует себя хорошо, у него лёгкие травмы, но чиновник вместе с остальными был доставлен в больницу. Серьёзные ранения получили два его товарища. По последним данным, в результате крушения погиб советник главы министра спорта Ирана. Кроме того, на борту, как оказалось, ещё были гендиректор по делам спорта и молодёжи провинции Керман и представитель Бафта в парламенте, а также группа депутатов и должностных лиц Минспорта.

Врачи прооперировали выжившего при крушении вертолёта Robinson на Сахалине

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Ранее в Кузбассе возле горы Топхан потерпел крушение частный вертолёт. На борту AS 350 находились пилот и пять сноубордистов. В результате один пассажир погиб, командир воздушного судна травмирован, а остальные от госпитализации отказались. Опубликовано видео с моментом крушения вертолёта со сноубордистами в Кузбассе.

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Twitter / alsyaaq

Светлана Оперук
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