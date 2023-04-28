Два военных вертолёта США разбились на Аляске

Два американских военных вертолёта АН-64 Apache потерпели крушение в штате Аляска, на борту каждой машины находилось два человека, пишет AP со ссылкой на представителя объединённой базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон.

Винтокрылые суда возвращались с тренировочного вылета в районе населённого пункта Хили. Состояние находившихся на борту пока не известно. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося.