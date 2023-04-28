КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 01:50

Два военных вертолёта США разбились на Аляске

Два американских военных вертолёта АН-64 Apache потерпели крушение в штате Аляска, на борту каждой машины находилось два человека, пишет AP со ссылкой на представителя объединённой базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон.

Винтокрылые суда возвращались с тренировочного вылета в районе населённого пункта Хили. Состояние находившихся на борту пока не известно. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося.

В США на самолёте разбился топ-менеджер компании – производителя комплексов Patriot

В США на самолёте разбился топ-менеджер компании – производителя комплексов Patriot

Ранее Лайф рассказывал, что в Колумбии военный вертолёт рухнул камнем в джунгли. Перед падением борт сильно закрутило, он рухнул за несколько секунд, а затем загорелся.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров