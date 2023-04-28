Два военных вертолёта США разбились на Аляске
Два американских военных вертолёта АН-64 Apache потерпели крушение в штате Аляска, на борту каждой машины находилось два человека, пишет AP со ссылкой на представителя объединённой базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон.
Винтокрылые суда возвращались с тренировочного вылета в районе населённого пункта Хили. Состояние находившихся на борту пока не известно. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что в Колумбии военный вертолёт рухнул камнем в джунгли. Перед падением борт сильно закрутило, он рухнул за несколько секунд, а затем загорелся.
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