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7 апреля, 15:40

В США на самолёте разбился топ-менеджер компании – производителя комплексов Patriot

Топ-менеджер оружейной корпорации Raytheon Лампкин погиб в авиакатастрофе

<p>Джефф Лампкин с женой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Patty Lumpkin</p>

Джефф Лампкин с женой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Patty Lumpkin

В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин. Он вместе с женой стал жертвой крушения лёгкого самолёта у побережья Флориды, сообщает газета Daily Mail.

Джефф Лампкин с супругой прибыли в город Венис во Флориде, чтобы встретиться с друзьями. Они полетели на одномоторном самолёте, но борт упал в Мексиканский залив вскоре после взлёта. Погибли четыре человека, в том числе и чета Лампкин. Обломки самолёта сейчас достают из воды.

Корпорация Raytheon производит аэрокосмическую и оборонную продукцию, включая ракеты Tomahawk, комплексы Patriot и Stinger.

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А ранее в Колумбии потерпел крушение вертолёт Национальной армии. В Сети появилось видео с моментом падения машины: борт сильно закрутило, он рухнул за несколько секунд, а затем загорелся.

Александра Вишнякова
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