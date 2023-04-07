В США на самолёте разбился топ-менеджер компании – производителя комплексов Patriot

В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин. Он вместе с женой стал жертвой крушения лёгкого самолёта у побережья Флориды, сообщает газета Daily Mail.

Джефф Лампкин с супругой прибыли в город Венис во Флориде, чтобы встретиться с друзьями. Они полетели на одномоторном самолёте, но борт упал в Мексиканский залив вскоре после взлёта. Погибли четыре человека, в том числе и чета Лампкин. Обломки самолёта сейчас достают из воды.