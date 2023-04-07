В США на самолёте разбился топ-менеджер компании – производителя комплексов Patriot
Топ-менеджер оружейной корпорации Raytheon Лампкин погиб в авиакатастрофе
Джефф Лампкин с женой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Patty Lumpkin
В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин. Он вместе с женой стал жертвой крушения лёгкого самолёта у побережья Флориды, сообщает газета Daily Mail.
Джефф Лампкин с супругой прибыли в город Венис во Флориде, чтобы встретиться с друзьями. Они полетели на одномоторном самолёте, но борт упал в Мексиканский залив вскоре после взлёта. Погибли четыре человека, в том числе и чета Лампкин. Обломки самолёта сейчас достают из воды.
Корпорация Raytheon производит аэрокосмическую и оборонную продукцию, включая ракеты Tomahawk, комплексы Patriot и Stinger.
А ранее в Колумбии потерпел крушение вертолёт Национальной армии. В Сети появилось видео с моментом падения машины: борт сильно закрутило, он рухнул за несколько секунд, а затем загорелся.