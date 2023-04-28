При крушении американских вертолётов на Аляске погибли трое военных
WP: Трое военнослужащих США погибли при крушении вертолётов Apache на Аляске
В США в результате крушения двух военных вертолётов АН-64 Apache на Аляске погибли трое военных. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на представителя американской армии капитана Молли Трис.
По словам собеседницы издания, жертвами трагедии стали трое из четырёх человек, которые в момент инцидента находились в винтокрылых машинах. Выжил один из пилотов. После падения его доставили в больницу.
Напомним, ранее в штате Аляска потерпели крушение два американских военных вертолёта АН-64 Apache. Уточнялось, что на борту каждого из них находилось по два человека. Они возвращались с тренировочного вылета в районе населённого пункта Хили.
ТАСС / Zuma