При крушении американских вертолётов на Аляске погибли трое военных

В США в результате крушения двух военных вертолётов АН-64 Apache на Аляске погибли трое военных. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на представителя американской армии капитана Молли Трис.

По словам собеседницы издания, жертвами трагедии стали трое из четырёх человек, которые в момент инцидента находились в винтокрылых машинах. Выжил один из пилотов. После падения его доставили в больницу.