Армия США приостановила полёты авиации после гибели 12 военных

Недавнее крушение двух вертолётов и гибель 12 человек стали поводом для приостановления полётов авиации Сухопутных войск США. Как отметили в пресс-службе военных сил, армейские лётчики не поднимутся в небо, пока не пройдут "необходимые тренировки".

"Во время этой приостановки мы сосредоточимся на протоколах безопасности и подготовки с тем, чтобы наши пилоты и другие члены экипажей обладали знаниями, подготовкой и осведомлённостью, необходимыми для безопасного выполнения поставленных задач", — говорится в официальном заявлении.