Армия США приостановила полёты авиации после гибели 12 военных
Сухопутные войска США приостановили полёты авиации после крушения вертолётов
Недавнее крушение двух вертолётов и гибель 12 человек стали поводом для приостановления полётов авиации Сухопутных войск США. Как отметили в пресс-службе военных сил, армейские лётчики не поднимутся в небо, пока не пройдут "необходимые тренировки".
"Во время этой приостановки мы сосредоточимся на протоколах безопасности и подготовки с тем, чтобы наши пилоты и другие члены экипажей обладали знаниями, подготовкой и осведомлённостью, необходимыми для безопасного выполнения поставленных задач", — говорится в официальном заявлении.
Исключение составят лишь те пилоты, кто участвует в "ответственных миссиях".
Напомним, на этой неделе два американских военных вертолёта АН-64 Apache потерпели крушение в штате Аляска, возвращаясь с тренировочного вылета. Погибли трое военнослужащих. Ранее ещё девять жизней унесло столкновение двух вертолётов Black Hawk, которые участвовали в учениях в штате Кентукки.