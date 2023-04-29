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29 апреля, 01:08

Армия США приостановила полёты авиации после гибели 12 военных

Сухопутные войска США приостановили полёты авиации после крушения вертолётов

Недавнее крушение двух вертолётов и гибель 12 человек стали поводом для приостановления полётов авиации Сухопутных войск США. Как отметили в пресс-службе военных сил, армейские лётчики не поднимутся в небо, пока не пройдут "необходимые тренировки".

"Во время этой приостановки мы сосредоточимся на протоколах безопасности и подготовки с тем, чтобы наши пилоты и другие члены экипажей обладали знаниями, подготовкой и осведомлённостью, необходимыми для безопасного выполнения поставленных задач", — говорится в официальном заявлении.

Исключение составят лишь те пилоты, кто участвует в "ответственных миссиях".

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Напомним, на этой неделе два американских военных вертолёта АН-64 Apache потерпели крушение в штате Аляска, возвращаясь с тренировочного вылета. Погибли трое военнослужащих. Ранее ещё девять жизней унесло столкновение двух вертолётов Black Hawk, которые участвовали в учениях в штате Кентукки.

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Us Army

Ольга Платонова
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