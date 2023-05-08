Момент крушения американского F-16 в Южной Корее попал на видео
Момент падения американского истребителя F-16 в сельской местности рядом с авиабазой Осан в Южной Корее попал на видео. Кадры опубликовал SBS, они распространились по Сети.
Крушение американского истребителя. Видео © SBS
Видно, что из истребителя катапультировался пилот с парашютом. В дальнейшем самолёт влетел в землю и взорвался. Пожар ликвидировали сотрудники экстренных служб.
Напомним, 6 мая американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее. Самолёт разбился во время тренировочного полёта.
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SBS