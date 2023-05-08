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8 мая, 15:01

Момент крушения американского F-16 в Южной Корее попал на видео

Момент падения американского истребителя F-16 в сельской местности рядом с авиабазой Осан в Южной Корее попал на видео. Кадры опубликовал SBS, они распространились по Сети.

Крушение американского истребителя. Видео © SBS

Видно, что из истребителя катапультировался пилот с парашютом. В дальнейшем самолёт влетел в землю и взорвался. Пожар ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Три человека погибли при крушении пассажирского самолёта в США

Три человека погибли при крушении пассажирского самолёта в США

Напомним, 6 мая американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее. Самолёт разбился во время тренировочного полёта.

Обложка ©

SBS

Светлана Оперук
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