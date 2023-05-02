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2 мая, 04:53

Три человека погибли при крушении пассажирского самолёта в США

ABC7: Три человека погибли при крушении пассажирского самолёта в США

Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити возле штата Калифорния, передаёт телеканал ABC7, ссылаясь на местные власти.

Авиакатастрофа произошла примерно в 14:00 по местному времени (00:00 по Москве). На борту находилось три человека, они погибли. Причины трагедии пока не известны.

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Ранее в США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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