Три человека погибли при крушении пассажирского самолёта в США
ABC7: Три человека погибли при крушении пассажирского самолёта в США
Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити возле штата Калифорния, передаёт телеканал ABC7, ссылаясь на местные власти.
Авиакатастрофа произошла примерно в 14:00 по местному времени (00:00 по Москве). На борту находилось три человека, они погибли. Причины трагедии пока не известны.
Ранее в США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин.
Обложка ©
Unsplash