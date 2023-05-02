Три человека погибли при крушении пассажирского самолёта в США

Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити возле штата Калифорния, передаёт телеканал ABC7, ссылаясь на местные власти.

Авиакатастрофа произошла примерно в 14:00 по местному времени (00:00 по Москве). На борту находилось три человека, они погибли. Причины трагедии пока не известны.