В Пентагоне обвинили Китай в небезопасном манёвре корабля рядом с американским эсминцем

Миноносец Народно-освободительной армии Китая LUYANG III приблизился на небезопасное расстояние к американскому эсминцу USS Chung-Hoon, заявили в Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США, комментируя попавший на видео инцидент. Там утверждают, что их корабль не нарушал международное право при проходе через Тайваньский пролив.

"Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял небезопасные манёвры в районе Chung-Hoon. Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов (137 метров. — Прим. Лайфа.). Эсминец Chung-Hoon сохранил курс и снизил скорость", — заявили в американском командовании.

Там добавили, что позже китайский миноносец снова пересёк курс американского эсминца с правого борта на левый на расстоянии в 2000 ярдов (1828 метров), после чего остался в стороне от его левого борта.