Глава Пентагона обвинил Китай в опасных манёврах против американских самолётов

В последнее время китайская авиация предпринимает "опасные манёвры" в отношении самолётов США и союзников в международном воздушном пространстве. Это заявил министр обороны США Ллойд Остин на региональном форуме по безопасности в Сингапуре, трансляцию которого ведёт Пентагон.

Остин подчеркнул, что каждая страна должна сохранять свободу в проведении операций, соответствующих законодательству, и США усиливают присутствие в регионе, чтобы была возможность сохранить эти права. По его словам, КНР не желает "более серьёзно" работать над урегулированием кризисных ситуаций с участием военных обеих стран, так что конфликт вокруг Тайваня может иметь серьёзные последствия.