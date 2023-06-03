Глава Пентагона обвинил Китай в опасных манёврах против американских самолётов
Шеф Пентагона Остин: Авиация КНР совершает опасные манёвры против самолётов США
В последнее время китайская авиация предпринимает "опасные манёвры" в отношении самолётов США и союзников в международном воздушном пространстве. Это заявил министр обороны США Ллойд Остин на региональном форуме по безопасности в Сингапуре, трансляцию которого ведёт Пентагон.
"КНР продолжает проводить вызывающее тревогу число опасных перехватов самолётов США и их союзников, законно совершающих полёты в международном воздушном пространстве", — сказал глава военного ведомства.
Остин подчеркнул, что каждая страна должна сохранять свободу в проведении операций, соответствующих законодательству, и США усиливают присутствие в регионе, чтобы была возможность сохранить эти права. По его словам, КНР не желает "более серьёзно" работать над урегулированием кризисных ситуаций с участием военных обеих стран, так что конфликт вокруг Тайваня может иметь серьёзные последствия.
Ранее Лайф писал, что, по информации Financial Times, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс в мае тайно посетил Китай и провёл ряд встреч с представителями разведывательного сообщества КНР.