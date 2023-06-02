Директор ЦРУ Бёрнс тайно посетил Китай, пишут СМИ
Financial Times: Директор ЦРУ Уильям Бёрнс совершил тайную поездку в Китай в мае
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Обложка © Getty Images / Kevin Dietsch
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс в мае тайно посетил Китай и провёл ряд встреч с представителями разведывательного сообщества КНР. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
"В прошлом месяце директор ЦРУ Бёрнс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами", — уточнил источник.
По его данным, в ходе встречи стороны обсудили важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам. В Белом доме и пресс-службе ЦРУ отказались давать комментарии.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предрёк Соединённым Штатам и Китаю вооружённый конфликт. По его словам, катализатором может стать "проблема" в Южно-Китайском море. Столкновения произойдут, если стороны не найдут способы решения "по принципу свободы открытого моря", считает Киссинджер.