Директор ЦРУ Бёрнс тайно посетил Китай, пишут СМИ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс в мае тайно посетил Китай и провёл ряд встреч с представителями разведывательного сообщества КНР. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

"В прошлом месяце директор ЦРУ Бёрнс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами", — уточнил источник.

По его данным, в ходе встречи стороны обсудили важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам. В Белом доме и пресс-службе ЦРУ отказались давать комментарии.