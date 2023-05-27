Киссинджер предупредил США о возможном вооружённом конфликте с Китаем

Напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пекином может перерасти в вооружённый конфликт. Такое развитие ситуации допустил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Я считаю, что Китай, учитывая имеющуюся у него мощь, является опасным потенциальным противником [США]. <...> Мы имеем два общества с глобальными историческими взглядами, но разными культурами, которые соперничают друг с другом", — заметил Киссинджер в интервью журналу The Wall Street Journal.

Он подчеркнул, что катализатором может стать "проблема" в Южно-Китайском море. Столкновения произойдут, если стороны не найдут способы решения "по принципу свободы открытого моря".

В условиях уровня возможностей нынешних вооружений возможный конфликт грозит "уничтожением цивилизации", считает Киссинджер. Он призвал Вашингтон и Пекин к диалогу и рекомендовал США и Китаю придерживаться политики, снижающей вероятность военного конфликта.