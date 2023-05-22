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22 мая, 18:51

США не захотели снимать санкции с главы МО Китая, чтобы он мог встретиться с шефом Пентагона

США не снимут санкции с Китая ради встречи главы Минобороны КНР с Остином

Вашингтон не рассматривает возможность снятия санкций с Китая ради встречи главы Минобороны КНР Ли Шанфу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Нет, таких намерений нет", сказал Миллер, дав понять, что решение распространяется и на Ли Шанфу, и на КНР.

При этом ранее сам глава Пентагона заявлял о критической важности личной встречи с китайским коллегой.

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А ранее газета Financial Times сообщала, что встреча главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна. По данным издания, всему виной — те самые американские санкции, введённые против Китая.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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