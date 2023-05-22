США не захотели снимать санкции с главы МО Китая, чтобы он мог встретиться с шефом Пентагона

Вашингтон не рассматривает возможность снятия санкций с Китая ради встречи главы Минобороны КНР Ли Шанфу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Нет, таких намерений нет", — сказал Миллер, дав понять, что решение распространяется и на Ли Шанфу, и на КНР.

При этом ранее сам глава Пентагона заявлял о критической важности личной встречи с китайским коллегой.