СМИ раскрыли причину, почему Китай не желает встречи главы Минобороны с шефом Пентагона
FT: Пекин отказывается от встречи глав Минобороны Китая и США из-за санкций
Встреча главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна. Как пишет Financial Times, всему виной американские санкции, введённые против Китая.
"Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе", — сказано в сообщении издания, ссылающегося на источники.
При этом Вашингтон сообщил Пекину, что рестрикции никак не мешают Остину встретиться с Шанфу в третьей стране. Однако перспектив того, что администрация Джо Байдена отменит ограничения против главы китайского Минобороны, нет.
Напомним, в 2018 году американский Минфин ввёл санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и возглавлявшего его на тот момент Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Москвой. В марте 2023-го он был назначен на должность главы Минобороны КНР.