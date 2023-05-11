СМИ раскрыли причину, почему Китай не желает встречи главы Минобороны с шефом Пентагона

Встреча главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна. Как пишет Financial Times, всему виной американские санкции, введённые против Китая.

"Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе", — сказано в сообщении издания, ссылающегося на источники.

При этом Вашингтон сообщил Пекину, что рестрикции никак не мешают Остину встретиться с Шанфу в третьей стране. Однако перспектив того, что администрация Джо Байдена отменит ограничения против главы китайского Минобороны, нет.