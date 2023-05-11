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11 мая, 01:20

СМИ раскрыли причину, почему Китай не желает встречи главы Минобороны с шефом Пентагона

FT: Пекин отказывается от встречи глав Минобороны Китая и США из-за санкций

Встреча главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна. Как пишет Financial Times, всему виной американские санкции, введённые против Китая.

"Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе", — сказано в сообщении издания, ссылающегося на источники.

В США хотят возобновить военные контакты с Китаем, организовав встречу министров обороны

В США хотят возобновить военные контакты с Китаем, организовав встречу министров обороны

При этом Вашингтон сообщил Пекину, что рестрикции никак не мешают Остину встретиться с Шанфу в третьей стране. Однако перспектив того, что администрация Джо Байдена отменит ограничения против главы китайского Минобороны, нет.

Напомним, в 2018 году американский Минфин ввёл санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и возглавлявшего его на тот момент Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Москвой. В марте 2023-го он был назначен на должность главы Минобороны КНР.

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Артур Лапсаков
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