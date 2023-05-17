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17 мая, 20:29

Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой существованию человечества

США и Китай являются главной угрозой существованию человечества, считает бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

"Если лидеры встретятся, то, надеюсь, вместо перечисления всех своих претензий, которые обоим известны, американский президент скажет: "Господин председатель, две главные угрозы миру сейчас — это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации", — сказал Киссинджер в интервью The Economist.

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Текущее состояние отношений Вашингтона и Пекина крайне опасно и напоминает положение дел перед Первой мировой войной. В случае гипотетического конфликта вокруг Тайваня будут уничтожены как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.

Поводов для волнения, добавил Киссинджер, добавляет то, что каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет гипотетическую угрозу.

Напомним, 17 мая Джо Байден анонсировал встречу с Си Цзиньпином. При этом сроков американский лидер не озвучил.

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Wikipedia

Артур Лапсаков
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