Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой существованию человечества

США и Китай являются главной угрозой существованию человечества, считает бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

"Если лидеры встретятся, то, надеюсь, вместо перечисления всех своих претензий, которые обоим известны, американский президент скажет: "Господин председатель, две главные угрозы миру сейчас — это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации", — сказал Киссинджер в интервью The Economist.

Текущее состояние отношений Вашингтона и Пекина крайне опасно и напоминает положение дел перед Первой мировой войной. В случае гипотетического конфликта вокруг Тайваня будут уничтожены как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.

Поводов для волнения, добавил Киссинджер, добавляет то, что каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет гипотетическую угрозу.