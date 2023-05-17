Байден анонсировал встречу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако сроков возможных переговоров не озвучил.

"В ближайшее время или нет, но мы встретимся", — ответил Байден на вопрос журналистов, отказавшись уточнять свои слова.