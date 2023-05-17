Байден анонсировал встречу с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако сроков возможных переговоров не озвучил.
"В ближайшее время или нет, но мы встретимся", — ответил Байден на вопрос журналистов, отказавшись уточнять свои слова.
При этом весной СМИ узнали, что в Китае не видят смысла в общении Си Цзиньпина и Байдена, несмотря на усилия американских дипломатов. Сам лидер США ранее неоднократно заявлял о желании побеседовать с китайским коллегой, а Белый дом даже анонсировал их разговор, который так и не состоялся.
Обложка ©
ТАСС / AP / Alex Brandon