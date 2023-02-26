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26 февраля, 16:40

В Белом доме анонсировали телефонный разговор Байдена с Си Цзиньпином

Телефонная беседа президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в обозримом будущем, но точные даты пока не известны. Об этом заявил телекомпании NBC помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"На данный момент ничего конкретно не запланировано, но я ожидаю, что два лидера проведут беседу в не очень отдалённом будущем", сказал он.

Байден рассказал об угрозах Си Цзиньпину из-за России

Байден рассказал об угрозах Си Цзиньпину из-за России

Ранее сам Байден выражал надежду на скорую беседу с Си Цзиньпином. Об этом он сказал после ситуации с обнаружением китайского аэростата в воздушном пространстве США.

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ТАСС / AP / Evan Vucci / Pool, EPA / XINHUA / YAN YAN

Татьяна Миссуми
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