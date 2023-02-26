В Белом доме анонсировали телефонный разговор Байдена с Си Цзиньпином
Телефонная беседа президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в обозримом будущем, но точные даты пока не известны. Об этом заявил телекомпании NBC помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"На данный момент ничего конкретно не запланировано, но я ожидаю, что два лидера проведут беседу в не очень отдалённом будущем", — сказал он.
Ранее сам Байден выражал надежду на скорую беседу с Си Цзиньпином. Об этом он сказал после ситуации с обнаружением китайского аэростата в воздушном пространстве США.
ТАСС / AP / Evan Vucci / Pool, EPA / XINHUA / YAN YAN