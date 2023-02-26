В Белом доме анонсировали телефонный разговор Байдена с Си Цзиньпином

Телефонная беседа президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в обозримом будущем, но точные даты пока не известны. Об этом заявил телекомпании NBC помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"На данный момент ничего конкретно не запланировано, но я ожидаю, что два лидера проведут беседу в не очень отдалённом будущем", — сказал он.