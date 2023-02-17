Байден заявил, что рассчитывает на скорую беседу с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден намерен в скором времени провести разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил, выступая в Белом доме с речью, посвящённой ситуации вокруг обнаружения китайского аэростата в воздушном пространстве США.
"Рассчитываю поговорить с Си Цзиньпином. Я надеюсь, что мы доберёмся до сути", — сказал американский лидер.
Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон намерен соперничать, но не конфликтовать с Пекином.
Напомним, в начале февраля американские военные сбили китайский аэростат в небе над Атлантикой. В Китае заявляли, что это гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра и зашедший в воздушное пространство США. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата. После этого Минторг США внёс в чёрный список шесть компаний Китая, посчитав, что они способствуют развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов. В ответ МИД Китая пообещал ответные меры на санкции США.
Flickr / The White House