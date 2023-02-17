Байден заявил, что рассчитывает на скорую беседу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден намерен в скором времени провести разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил, выступая в Белом доме с речью, посвящённой ситуации вокруг обнаружения китайского аэростата в воздушном пространстве США.

"Рассчитываю поговорить с Си Цзиньпином. Я надеюсь, что мы доберёмся до сути", — сказал американский лидер.