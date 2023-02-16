Байден объяснил американцам, что за три летательных аппарата сбили военные

Сбитые на севере США и Канады воздушные объекты не связаны с разведывательными программами какой-либо страны. Как заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в телеобращении к нации, ничто не указывает на это.

"Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран", — сказал американский лидер.

Как указал президент, американское разведсообщество до сих проводит оценку сбитых аппаратов. Он также поручил команде составить план действий на случай появления подобных объектов в будущем. Отдельно американский лидер прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом, заявив, что Вашингтон внимательно отслеживал этот аппарат и изучал его возможности. Маршрут следования воздушного шара был известен Вашингтону, поэтому удалось заранее защитить чувствительные объекты от сбора разведданных.