Байден объяснил американцам, что за три летательных аппарата сбили военные
Байден: Сбитые над США и Канадой летательные аппараты не связаны с разведкой других стран
Сбитые на севере США и Канады воздушные объекты не связаны с разведывательными программами какой-либо страны. Как заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в телеобращении к нации, ничто не указывает на это.
"Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран", — сказал американский лидер.
Как указал президент, американское разведсообщество до сих проводит оценку сбитых аппаратов. Он также поручил команде составить план действий на случай появления подобных объектов в будущем. Отдельно американский лидер прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом, заявив, что Вашингтон внимательно отслеживал этот аппарат и изучал его возможности. Маршрут следования воздушного шара был известен Вашингтону, поэтому удалось заранее защитить чувствительные объекты от сбора разведданных.
По словам Байдена, он намерен побеседовать с председателем КНР Си Цзиньпином, однако не планирует извиняться за сбитый аэростат. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон хочет соперничать, но не конфликтовать с Пекином.
Напомним, в начале февраля американские военные сбили китайский аэростат в небе над Атлантикой. В Китае заявляли, что это гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра и зашедший в воздушное пространство США. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата. После этого Минторг США внёс в чёрный список шесть компаний Китая, посчитав, что они способствуют развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов. В ответ МИД Китая пообещал ответные меры на санкции США.
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